الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. أغلبها أكشن

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع أغلبها تصنيفه «أكشن»، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها دليل الأفلام الجديدة لمحبي السينما التي تتميز بطابع خاص عن المنصات الأخرى، لاختيار الفيلم الأنسب لك لمشاهدته، وذلك على النحو التالي:

فيلم The Rescue

تدور أحداث الفيلم حول وحدة إنقاذ داخل خفر السواحل الصيني، والتي يجب عليها التخلي عن خلافاتها الشخصية لمواجهة تهديد كبير، وتنفيذ المهمة المراد تنفيذها على أكمل وجه.

أبطال الفيلم إدي بينج، يانلين وانج، تشيلي شين، ليرك لان، يوتيان وانج، يانج زو، والمخرج دانتي لام.

فيلم Alone

تدور أحداث الفيلم حول أرملة تعرضت للاختطاف من قاتل لا يرحم، وتجد نفسها في مواجهة مخاطر عديدة لتنقذ نفسها من الموت.

أبطال الفيلم جولز ويلكوكس، مارك مينشاشا، أنتوني هيلد، جوناثان روزنتال، والمخرج جون هايمس.

فيلم (Anti Life (Breach

تدور أحداث الفيلم حول سفينة عبر النجوم في اتجاهها للأرض، يقوم كل ميكانيكي عليها بفعل ما في وسعه حينما يظهر الخطر الذي يسعى للسيطرة على السفينة واستخدامها كسلاح فضائي.

أبطال الفيلم بروس ويلس، راشيل نيكولاس، كاساندرا كليمنتي، كودي كيرسلي، جوني ميسنر، كوري لارج، والمخرج جون سوتس.

فيلم The Marksman

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والأكشن حول مزارع يجد نفسه المدافع عن صبي مكسيكي، ما يجعله في صدام مع عصابات جاءت للولايات المتحدة بحثًا عن الصبي.

أبطال الفيلم ليام نيسون، كاثرين وينيك، تيريزا رويز، جوان بابلو رابا، ديلان كينن، والمخرج روبرت لورينز.