إعادة غلق مركزي دروس بالإسكندرية بعد فك تشميعهما: الحبس ينتظر أصحابهما

تمكنت إدارة العجمي التعليمية، صباح اليوم الأربعاء، من إعادة غلق مركزي دروس خصوصية في نطاق الحي، بعدما تم غلقهما في حملات ماضية.

وحاول ملاك هذين المركزين فتحهما مجددًا وفك التشميع، من خلال التحايل على القانون والاستمرار في تقديم الدروس الخصوصية بما يتنافى مع قرارات وزير التربية والتعليم بمنع تلك الدروس، وكذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء بالحد من التجمعات لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الإدارة، في بيان لها، أنه تم غلق مركزي دروس «الضوي بالهانوفيل»، و«عبد المقصود» وذلك بعد فك التشميع، ما دفع الحي للتشميع مرة أخرى، مؤكدين أن غرامة فك التشميع هى الحبس لمدة عام وغرامه ماليه قدرها 10 آلاف جنيه.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الدراسة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق والتأكد من عدم الفتح مجددا عقب إنتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسؤولي تلك المراكز.