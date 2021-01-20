«كيلو الخير» مبادرة لمساعدة غير القادرين من متضرري كورونا بالأقصر

دشن عدد من شباب مدينة الطود، جنوب محافظة الأقصر، مبادرة بعنوان «كيلو الخير»، بهدف مساعدة غير القادرين والمتضررين من أزمة كورونا في الأقصر.

وتهدف المبادرة لجمع مواد غذائية من القادرين، بحد أدنى كيلوجرام، وجمعها وتغليفها وتوزيعها على الأسر غير القادرة والعمالة المؤقتة، التى تضررت من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي نجم عنها إغلاق عدد كبير من المنشآت، وتوقف أعمال اليومية.

وقال ياسر خضري، أحد منسقي المبادرة، إن مبادرة «كيلو الخير» أطلقها مجموعة من شباب الخير بمدينة الطود، وذلك عن طريق المرور على بيوت الأهالي، من أجل التبرع بمقدار كيلوجرام من أي سلعة غذائية لديهم، مثل الأرز أو السكر أو بقوليات وغيرها من السلع الغذائية.

وأضاف منسق المبادرة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أن المبادرة انطلقت يوم السبت الماضي، بمشاركة أعضاء غرفة عمليات الطود والعديسات، وسفراء الخير من شباب مركز ومدينة الطود، وتحت رعاية عمدة مدينة الطود .

وعبر «خضري» عن سعادته بالمبادرة، مؤكداً أنها لاقت صدى ونجاحاً كبيراً، وتفاعل معها أبناء المدينة، حيث تم جمع الكثير من المواد الغذائية التي تكفي عشرات الأسر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة لجمع أكبر عدد ممكن من السلع الغذائية، لتغطية نجوع الطود بأكملها، كمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، ممن تضرروا بأزمة كورونا في الأقصر.