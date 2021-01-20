هاني الناظر: هناك أمل بتحول كورونا لفيروس موسمي ضعيف

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن هناك أمل كبير في أن يدخل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في سلسلة من التحورات، التي تنتهي بتحوله لفيروس ضعيف موسمي.

علينا الاستمرار في الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية

وشرح الناظر عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «هناك أمل كبير في أن يدخل فيروس كوفيد 19 في سلسلة من التحورات تنتهي بتحوله لفيروس ضعيف موسمي بإذن الله، كما حدث من قبل مع أسلافه سارس وكورونا وإلى حين ذلك، علينا الاستمرار في الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية حتى ينتهي هذا الوباء قريبا بمشيئة الله وتعود الحياة لطبيعتها ومعها تعود تجمعاتنا الدافئة وأفراحنا مع الأهل والأصدقاء ونسترد جميعا الفرحة والابتسامة».

متوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا

وكان رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، قد قال في منشور سابق له: «طبقا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية، متوقع استمرار الموجة الباردة الحالية تقريبا حتى الاثنين المقبل، واعتبارا من الثلاثاء 26 يناير، متوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، لنتعرض لموجة دافئة مشمسة جديدة، مثل تلك التي أكرمنا بها الله وتعرضنا لها منذ أسبوعين ماضيين، وبالتالي إذا استمر الاستقرار في عدد حالات الإصابة الجديدة كما هو حاليا، نتيجة التزامنا جميعا بالإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد، فهناك أمل كبير بإذن الله أن نشهد انخفاض جديد في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير من يناير».

أملنا أن يمتد دفء هذا الشتاء خلال فبراير

وأضاف الناظر: «أملنا في الله كبير أن يمتد دفء هذا الشتاء خلال فبراير، لنعبر أصعب شهرين في السنة على خير، وعلينا التمسك الشديد بالإجراءات الاحترازية والتفاؤل، والقادم أفضل بمشيئة الله».

الاستحمام 3 مرات فقط في الأسبوع طوال فصل الشتاء

وأوصى الدكتور هاني الناظر، بالاستحمام 3 مرات فقط في الأسبوع طوال فصل الشتاء، لمن لايخرج من منزله، ولكن من يخرج للعمل أو لأي سبب آخر فعليه الاستحمام يوميا، خصوصا بعد الرجوع من الخارج، محذرا من استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة؛ لخطورته على الجلد، بالإضافة لقتله أنواع من الميكروبات المفيدة للجلد.