افتتاح 3 مدارس بسمنود بـ25 مليون جنيه (صور)

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدداً من المنشآت التعليمية بمركز سمنود، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

افتتح محافظ الغربية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بمجمع 25 يناير التعليمي بمدينة سمنود، وأوضح المهندس مصطفى شعبان أن مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية مقامة على مساحة 388 متر مربع وتحتوي على 20 فصلًا.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المجمع يعتبر أحد أهم وأكبر المجمعات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث أنشئ على مساحة 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة 5.18 مليون جنيه ليخدم طلاب مركز سمنود.

كما افتتح الدكتور طارق رحمي مدرسة الراهبين الجديدة، والمخصصة لجميع المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي، بإجمالي تكلفة 7 ملايين جنيه، وتحتوي على 26 فصلًا.

فيسياق آخر، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بصيانة وتركيب لمبات موفرة جديدة بدورات المياه العمومية، وصيانة أعمدة الإنارة العامة بشارع الجيش أمام مسجد الصاوي بمدينة كفر الزيات.

وجاء ذلك بنَاءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون بصيانة كشافات الإنارة وزرع أعمدة وتركيب أسلاك وكشافات إنارة جديدة على طريق طنطا - بسيون، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بصيانة أعمدة الإنارة بمدخل ميت السراج بالوحدة المحلية لمحلة حسن وطريق المحلة - بشبيش.

وفي إطار جهود المحافظة للسيطرة لمواجهة تفشب فيروس كورونا، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية مفاجأة بمستشفى المنشاوي العام، للوقوف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لأقسام العزل والفرز بالمستشفى..

وتفقد وكيل الوزارة قسم استقبال الطوارئ، وأقسام الأشعة، وقسم العزل وعناية القلب والكلى الصناعي، للاطمئنان على المرضى المصابين بفيروس كورونا، والاستماع إلى مطلباهم، كما اطمئن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا.

وشدد وكيل وزاره الصحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوي للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفى.

كما شددا على ضرورة متابعة الأكسجين أولًا بأول، وتأكد من المخزون اليومي حفاظًا علي أرواح المرضى.