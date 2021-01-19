محافظ الغربية يكلف بإنهاء أول صحارة على مصرف شركة غزل المحلة

كلّف الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالانتهاء من أعمال صب خرسانة أول صحارة على مصرف شركة غزل المحلة، لرفع كفاءه الخدمات المقدمة لأبناء قرية «محلة أبوعلي».

وشدد محافظ الغربية في تعليماته لروءساء الوحدات المحلية القروية وقيادات ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، على استكمال خطط الرصف وإنارة الأعمدة ومشروعات الصرف المعطلة.

في المقابل كلف رئيس المدينة العمالية مساعديه بأهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفقا لجدول زمني محدد لاستكمال كافة الخطط الإنشائية، وأشار رئيس المدينة إلى صيانة 65 عامود إناره بطريق «المحلة - بشبيش»، و مدخل قرية «ميت السراج»، بمحلة حسن وإزالة عددا كبيرا من الاشغالات .

وكشف «زين العابدين»، عن أعمال القافلة الطبية التي أقيمت بالوحدة الصحية بقرية بلقينا حيث تم الكشف بالمجان علي مرضي الرمد والباطنة والعظام والمخ والأعصاب وتقديم الأدوية مجانا .

الجدير بالذكر أن حملات النظافة ورفع القمامة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استمرت بجميع من وقرى المحافظة حفاظا علي صحة المواطنين والحد انتشار فيروس كورونا المستجد.