«الاتصالات» تعقد ورشة عن التحول الرقمي لمستشاري «قضايا الدولة» (صور)

عُقدت ورشة عمل لعدد من المستشارين والعاملين بنادي مستشاري قضايا الدولة حول التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتأتي ورشة العمل في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى قضايا الدولة والعاملين بها في ضوء تهيئة هيئة قضايا الدولة لأعمال التحول الرقمي تنفيذاً لبرتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة.

وتستهدف ورشة العمل نشر مفاهيم التحول الرقمى والتمكين الرقمي، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات، كما تعكس رؤية الدولة في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة فى بناء مصر الرقمية التى لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمى.

وخلال الورشة، ألقت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى محاضرة حول التطوير الموسسي والتحول الرقمي، مؤكّدة أنَّ التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات حيث تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمى، مروراً بالتأكّد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.

واستعرضت غادة لبيب أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، وكذلك مبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.

شهدت الورشة تفاعلاً من الحضور، وشارك في اللقاء المستشار شحته غانم المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار يسري مدني وكيل الهيئة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية والتدريب، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.