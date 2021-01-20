فض 3 أفراح وسوق وضبط 290 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، انه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 290 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، ومخالفة لمنشآة، كما تم غلق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، منها 30 منشأة بمركز العدوة، و12 بمركز بني مزار، و14 بمركز مطاي، و20 بمركز أبوقرقاص، كما تم فض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء، منها حالة تجمع ببني مزار، وحالتين بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، وذلك للقضاء على تجمعات المواطنين، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

وناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

قال المحافظ، في حال وجود أي شكوي تخص المنظومة الصحية، أو طلب لإحدى سيارات الإسعاف، فان المحافظة تستقبل جميع الشكاوي أوالاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 )، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

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