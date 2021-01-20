طقس مائل للبرودة اليوم وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على السواحل الشمالية الغربية والتي سيكون الطقس فيها مائلا للبرودة.

طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة، معتدل في شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا، كما أنّ الطقس سيكون شديد البرودة أيضا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق

وتابعت الهيئة، أنّ الطقس سيكون بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة للأمطار سيكون هناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، ورفح، على فترات متقطعة وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 17 والصغرى 9.

- الإسكندرية: العظمى 16 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 17 والصغرى 10.

- دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

- الإسماعيلية: العظمى 18 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 17 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 17 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 17 والصغرى 10.

- سانت كاترين: العظمى 11 والصغرى 0.

- شرم الشيخ: العظمى 22 والصغرى 13.

- الغردقة: العظمى 20 والصغرى 11.

- الفيوم: العظمى 18 والصغرى 9.

- بني سويف: العظمى 18 والصغرى 8.

- المنيا: العظمى 18 والصغرى 6.

- أسيوط: العظمى 19 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 20 والصغرى 8.

- قنا: العظمى 20 والصغرى 8.

- الأقصر: العظمى 20 والصغرى 8.

- أسوان: العظمى 21 والصغرى 9.

- الوادي الجديد: العظمى 20 والصغرى 3.

- شلاتين: العظمى 25 والصغرى 16.

- حلايب: العظمى 23 والصغرى 17.

- سيوة العظمى 16 والصغرى 5.