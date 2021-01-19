حالة الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا والأمطار متوسطة إلى غزيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء 20 يناير2021، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري نهارا وكذلك على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد.

وفي الليل يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة على مستوى الجمهورية، في القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال وجنوب الصعيد، فيما يكون باردا على جنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة أنّ خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

خريطة سقوط الأمطار غدا

توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «50% تقريبًا» على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة «60% تقريبًا» على مناطق الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق السلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة، بينما تكون هناك أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

حالة الرياح غدا

أشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ الرياح تنشط غدا على معظم أنحاء الجمهورية في القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 09

دمنهور 17 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 08

السلوم 16 08

سيوة 16 05

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 10

رفح 17 11

رأس سدر 18 11

نخل 16 01

نويبع 19 12

طابا 17 10

كاترين 11 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 20 11

مرسى علم 20 12

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 18 06

أسيوط 19 09

سوهاج 20 08

قنا 20 08

الأقصر 20 08

أسوان 21 09

إدفو 21 10

أبوسمبل 22 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 25 16

أبورماد 24 15

حلايب 23 17

رأس حدربة 22 16