«عباد القمر» يزين حقول الفيوم في موسم حصاده: يستخدم في صناعة العطور

تزيّنت الأراضي المزروعة بنبات «عباد القمر» بمحافظة الفيوم، مع بدء موسم حصاده، بزهوره التي كست الأراضي في صورة مُبهجة ورائعة تجذب أنظار المارة، وانتشر العشرات من أطفال المحافظة للعمل في حصاده، فيما تفوح منه رائحة عطر ذكية تُعطر الهواء المُحيط به، باعتباره أحد أبرز النباتات العطرية التي تشتهر محافظة الفيوم بزراعته.

وتُعتبر فترة حصاد النباتات الطبية، وتحديدًا نبات «عباد القمر» هي الفترة الذهبية للأطفال والفتيات اللاتي يستعدن للزواج، نظرًا لعملهن في جني ثمار هذا النبات باليومية، خصوصًا أنّها مهمة سهلة وسريعة والأهم من ذلك أنّهم يستنشقون رائحته الذكية طوال فترة عملهم، وخلال ذهابهم إلى منازلهم تكون ملابسهم ذات رائحة عطرة.

وتُستخدم زهرة «عباد القمر» لصناعة أرقى وأغلى العطور، كما أنّها زهرة ليلية حيث تتفتح أوراقها في المساء والليل أو في النهار إذا كانت الشمس باردة، وتنغلق أوراقها أمام حرارة الشمس.

في سياق متصل، قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنّه شكّل لجنة من إدارة المكافحة بالمديرية لمتابعة الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية لفحصها ومتابعة الحالة العامة لها، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين في الحقول.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّ الفيوم تشمل زراعة أنواع مُتعددة من النباتات الطبية والعطرية أبرزها اليانسون والأقحوان والنعناع والبردقوش والشمر، موضحًا أنّ اللجنة قامت بأخذ بعض العينات النباتية لفحصها.

وشدد «ربيع» على أنّه تم التنبيه على المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الفنية لكل محصول من بداية الزراعة وحتى الحصاد، والمرور اليومي على الحقول لاكتشاف أي إصابة جديدة، والاهتمام بعملية الري بعد السدة الشتوية مع عدم التغريق أو التعطيش.