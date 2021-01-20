وكيل «صحة الفيوم»: انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنّ الوضع الصحي بخصوص فيروس كورونا، مُطمئن، لافتا إلى ظهور بشائر الاستقرار بانخفاض ملحوظ في مُعدل الإصابات والوفيات، رافضا الإدلاء بأية أرقام تخص الإصابات أو الوفيات لأنها من اختصاص الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

وكشف «جمال الدين»، أنّه لا يُمكن الجزم بانتهاء ذروة فيروس كورونا المستجد إلا بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على حالة الاستقرار التي تشهدها المستشفيات الخاصة بالعزل أو الفحص.

في سياق متصل، قال محمود عبد العزيز أحد أعضاء فريق «غيث»، لتكفين المتوفين بفيروس كوفيد 19 المستجد أنّهم لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة الماضية، مؤكدًا أنّ الفريق كان يجهز 10 حالات وفاة يوميًا، وخلال الفترة الحالية تتراوح حالات الوفاة بين حالة إلى ثلاث حالات يوميًا.

وأشار «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بسبب قلة حالات الوفيات التي يقومون بتكريمها، قاموا بتوجيه مجهودهم إلى أعمال خيرية أخرى مثل تسقيف المنازل للمحتاجين لحمايتهم من الأمطار وبرد الشتاء القارص، تزامنا مع تواجد عدد من أعضاء الحملة بالمستشفى دائمًا لتغسيل وتكفين المتوفين أولًا بأول وحال زيادة الأعداد يتم إستدعاء أعضاء آخرين من الفريق للمساعدة.

وطالب المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي حتى تمر الموجة الثانية من الفيروس بأمان، ولضمان حالة الاستقرار وعدم ارتفاع أعداد المصابين والوفيات مرة أخرى، وحتى لا تعود أعداد الوفيات للارتفاع مرة أخرى خصوصًا أنّ الموجة الثانية شهدت حالات وفيات كثيرة جدًا مقارنةً بالموجة الأولى.