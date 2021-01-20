«غرامة» و«رفع الخط» حال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي قبل 15 مارس

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات رفع خط التليفون الأرضي مؤقتا وتوقيع غرامة على صاحبه، في حالة التخلف عن سداد فاتورة يناير التي بدأت الشركة في إصدارها 15 من الشهر الجاري.

فاتورة يناير مستحقة عن 3 شهور وإجراءات تصعيدية ضد الممتنعين

مصادر بالشركة قالت إن «المصرية للاتصالات»، بدأت تحصيل فاتورة يناير للمحاسبة عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، وأن آخر فرصة للسداد في فترة السماح ستكون 15 فبراير المقبل، سيتم في نفس اليوم تحويل الخط الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط، حتى 14 مارس المقبل، باعتباره آخر موعد لسداد الفاتورة للخط الذي يعمل بنظام الاستقبال فقط، يعقبها يوم 15 مارس إجراء عقابي جديد هو رفع الخط مؤقتاً، وفرض غرامة التأخير.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن خدمة الإنترنت سيجري قطعها عن خط الاستقبال، مشيرةً إلى أن غرامة التأخير تبدأ من 10 جنيهات وفق المدة الزمنية للتأخير ويتم حسابها بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهر من بداية الرسوم الإدارية.

طرق إلكترونية عدة للسداد أبرزها موقع الشركة المصرية للاتصالات

وتتيح الشركة إمكانية سداد الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط https://billing.te.eg/ar-EG أو من خلال فروعها ومنافذها في مختلف أنحاء الجمهورية، أو من أحد منافذ الدفع الإلكترونية مثل: فوري، أمان، بي، خدماتي، مصاري، وراديو شاك، كذلك يمكن سداد قيمة الفاتورة من أي من مكاتب البريد بمحافظات الجمهورية بشكل إلكتروني، أو عبر أو خدمة فوادفون كاش وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB.