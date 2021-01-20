إنشاء 11 مشروعا بالقليوبية بـ3 مليارات جنيه: كباري ومحطات مياه وصرف

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تففدية، استمرت 10 ساعات متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، تفقد خلالها 11 مشروعًا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وتهدف الجولة إلى متابعة المشروعات التي تُجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل العقبات لتسليمها، وإدخالها الخدمة.

ورافق المحافظ في الجولة، مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء محمد سالم رئيس مدينه القناطر الخيرية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها ونائب رئيس مدينة كفر شكر.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد علي الرياح التوفيقي موازٍ لطريق «بنها - المنصورة» بطول 17 كيلو متر في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر، بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترًا، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 أمتار، وسوف يتواجد على الطريق خمسة كباري، هي كوبري عند بحر مويس، وكوبري عند قرية جمجرة، إضافة إلى كوبري أسنيت وكفر شكر، وكذلك آخر أمام قرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، وسيتم ربط الطريق بشبكة الطرق القومية، وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي، من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء تغطية الترعة بنظام (البوكس إستيشن)، بدأ من نزلة الطريق الزراعي وحتى عزبة أبو فرج بمدينة بنها حيث تم الإنتهاء منها بطول 3 كيلو مترات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الري في إنهاء عدد من المشكلات التي يعاني منها القائمين على التنفيذ، وتتسبب في تأخير الأعمال، خاصة أن الطريق إضافة مهمة جدا للمشروع القومي للطرق، ويخدم أكثر من محافظة. وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي قد قدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.

وتفقد المحافظ الاعمال الإنشائية للكوبري، وشدد على سرعة الانتهاء منه لتسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون كما وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة صرف صحي كفر أبوجمعة، والتي تم الانتهاء منها بتكلفة 11 مليون جنيه، وجاري أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب لتشغيلها وتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، كما التقى المحافظ بالمواطنين بالمحطة واستمع الي مشاكلهم، ومن بينها انشاء مكتب بريد بالقرية وزيادة عدد الفصول بمدرسة كفر أبو جمعة للتعليم الاساسي لتقليل الكثافة الطلابية بالقرية.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة محطة صرف صحي أبو سنة بتكلفة 22 مليون جنيه، وجاري أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع أعمال التوسعات لمحطة مياه قليوب بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة 68 ألف متر3/يوم، ونسبة التنفيذ 96%.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقليوب وشرق القناطر الخيرية بطاقة 45 الف م3/يوم بتكلفة 65 مليون جنيه ونسبه التنفيذ95%، إضافة إلى تفقد المرحلة الثانية بطاقة 135 ألفف متر 3/ يوم وتفقد الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المرحلة الثالثة، لتصل الطاقة الإجمالية الي 215 ألف متر 3 / يوم، وستخدم المحطة مدينة قليوب وجميع القرى التابعة لها وعددًا من القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية وسيتم تنفيذها خلال عام من استلام الأرض.

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى لقريتي كفر سليم وكفر الحارث والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة بالقناطر الخيرية، وذلك بتكلفة 53 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 98%.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع الصرف الصحى بعزب عرب مرة وعرب أبو الغيط وعزب الديب ومنشية أبو الغيط وعزبة المهدي بالقناطر الخيرية بتكلفة 87 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 99%.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور بالكامل ويعد المحور الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية حيث يبلغ طولة 8 كيلو متر وتم تغطية ورصف 4 كم بتكلفة إجمالية للرصف والتغطية بلغت 65 مليون جنيه .

ومن جانبه أعطي محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا سينهي على التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفي القناطر الخيرية بتكلفة 297 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير، و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرّة.

كما تابع المحافظ اعمال التنفيذ بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80%.