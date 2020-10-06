محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبين القناطر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات، خلال جولة له اليوم، بمركز ومدينة شبين القناطر، بدأها بأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين "القناطر - قليوب" وشدد على سرعة نهو الأعمال.

كما تفقد المحافظ إنشاء محطة معالجة الكوم الأحمر، وتخدم قرى "الكوم الأحمر، نوى، الزهويين، نوب طحا، الحصافة، كفر الدير" والمتوقع الانتهاء منها في أواخر يونيو من العام القادم بتكلفة ١٣٤ مليون جنيه، ووجّه المحافظ لرصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى المحطة بطول ٧٥٠ كم ٢.

وراجع "الهجان" أعمال تطوير محطة صرف صحي بقرية الشوبك بتكلفة ٣٤ مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع بنسبه ٨٥%، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وتم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه 90%.

ثم توجه المحافظ لتفقد توسعات المرحلة الثالثة من محطة معالجة شبين القناطر بطاقه 65 ألف متر 3/يوم بقرية سسل مركز شبين القناطر، بتكلفة 480 مليون جنيه، إلى جانب تفقده أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب عرب جهينة بتكلفة ٢ مليون جنيه وتشرف علي تنفيذه الهيئه العربية للتصنيع.

واختتم الهجان الجولة بتفقد توسعات المرحله الثانية لمحطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من المشروعات في الموعد المحدد لها، موجها إلى حصر المشروعات المتعثرة الخاصة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيلها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد محمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي هيئة الطرق والدكتورة أماني إبراهيم مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.