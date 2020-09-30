محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء المشروعات قيد التنفيذ في بنها وشبرا

تفقد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في نطاق مدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من انتهاء الأعمال التنفيذية بها في المواعيد المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة، نائبه الدكتور سمير حماد، ورئيس مدينة بنها، المهندس علي عبد الستار، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، الدكتور عثمان شعلان، ورئيسس حي شرق شبرا الخيمة، الدكتور بكر عبدالمنعم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

استهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة، بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

وتابع "الهجان" جولته بمدينة بنها، بتفقد أعمال التطوير بكوبري "الشموت"، الذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه، بطول 642 متراً، وعرض 18 متراً، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ووجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط.

واستكمل محافظ القليوبية جولته في شبرا الخيمة، بتفقد أعمال التطوير بكوبري "الشرقاوية"، في حي غرب، والذي تم الانتهاء من تنفيذ 80% من حجم الأعمال به، ويهدف إلى ربط المنطقة بطريق الإسكندرية الزراعي، وميدان "المؤسسة" في الإتجاهين، بالإضافة إلى تيسير الحركة المرورية، وإنهاء مشكلة التكدس المروري، التي كان تعاني منها المنطقة منذ سنوات.

وتبلغ تكلفة الكوبري 200 مليون جنيه، بعرض 9 أمتار، ويشمل حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من "ميت نما" إلى الطريق الزراعي، 670 متراً، بينما يبلغ طول الكوبري في الاتجاه المقابل، 600 متر، ويخدم المشروع قطاعاً كبيراً من مناطق القليوبية، خلف السكة الحديد.

وتابع "الهجان" جولته في حي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد أعمال تطوير "قصر محمد علي"، والذي تبلغ تكلفة ترميمه وإعادة تأهيله 194 مليون جنيه، وتشمل "كشك الفسقية" بتكلفة 155 مليون جنيه، و"كشك الجبلاية"، بتكلفة 39 مليون جنيه، وأوضح أن القصر تم تصميمه بطراز معماري يجمع بين العناصر الإسلامية والأوروبية، بمساحة تصل إلى 59 فداناً، مشيراً إلى أن أعمال التطوير، التي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن إنشاء مرسى للسفن السياحية، بما يسمح للسائحين زيارة القصر عن طريق الرحلات النيلية.

كما تفقد المحافظ، ترافقه الدكتورة أمل العسيلي، مدير عام الطب البيطري، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة، بتكلفة 17 مليون جنيه، عن طريق جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متراً مربعاً، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال 4 شهور.

واستكمل "الهجان" الجولة بتفقد أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة، بتكلفة 85 مليون جنيه، يرافقه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، المهندس مصطفى مجاهد، حيث استمع المحافظ إلى عرض توضيحي لمشتملات المحطة، وخطوط المياه المرشحة، وخطوط الكيماويات، وخزانات المياه.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شركات البترول بمسطرد، حيث تابع المحافظ أعمال استكمال نقل كابلات الكهرباء، ووجه المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات، حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت، وفي المواعيد المحددة.