الإسكان توضح عدد الأفراد الذين يمكنهم الاشتراك في قطعة الأرض السكنية

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطع أراضي عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين في الحصول على الأراضي، من خلال طرح أكبر عدد من الأراضي، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى.

ووضعت الوزارة عددا من الشروط، للحصول على تلك الأراضى، منها أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض، ولا يستطيعون تحمل التكلفة بمفردهم، أتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن، الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد.

وعن المدة الزمنية المحددة لبناء أراضي الإسكان الاجتماعي، شددت الوزارة على أن لا تتخطى 5 سنوات كحد أقصى، وبنظام تقسيط يصل إلى 3 سنوات.

ويسدد مقدم الحجز، نقدا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي/ مقبول الدفع)، ويستكمل سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويسدد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.