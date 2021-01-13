بريد الوطن.. أعد لي مقدم حجز شقة الإسكان الاجتماعي يا وزير الإسكان

قدمت فى مشروع الإسكان الاجتماعى للحصول على شقة ضمن شقق الإعلان الخامس، فى القاهرة الجديدة، ودفعت مبلغ 5 آلاف جنيه، ثم تلقيت اتصالاً من أحد المسئولين يعلمنى فيه بأنه ليس هناك مكان فى القاهرة الجديدة، ويعلمنى بضرورة تحويل الطلب لمكان آخر فاخترت مدينة بدر، ثم طالبنى المسئولون بدفع 16 ألف جنيه على 4 أقساط، ثم سددت مبلغ 4 آلاف جنيه جدية حجز، وعند الاستلام فوجئت بمطالبتى بدفع مبلغ 35 ألف جنيه حتى أستطيع الاستلام، وبعد كل تلك المبالغ التى دفعتها اكتشفت أن المبلغ الأول الذى دفعته قبل الاستلام غير مُثبَت فى بنك التعمير والإسكان، فقدمت شكوى فى صندوق التمويل العقارى، ولم يحدث شىء، لذلك أناشد وزير الإسكان التدخل لحل مشكلتى.

ياسر محمد على

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com