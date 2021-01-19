متى تنتهي موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية؟.. «الأرصاد» توضح

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومتوقع أن تستمر الحالة اليوم وغدا الأربعاء، على أن تبدأ الرياح في الهدوء وتستقر الأوضاع بدءا من الخميس المقبل، موضحا أنّ حالة عدم الاستقرار المقرر أن نشهدها يومي الثلاثاء والأربعاء تتمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على مدار اليوم، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، والساعات المتأخرة من الليل.

نشاط للرياح تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثه على شاشة «dmc»، أنّ حالة عدم الاستقرار تضمن أيضا نشاط للرياح التي تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة والمدن الجديدة، فضلا عن تكون سحب منخفضة ومتوسطة موجودة على شمال البلاد، سواء السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، حيث سقطت الأمطار من هذه السحب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وكانت الأمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح ومرورا بالأسكندرية، ثم رشيد ودمياط وبلطيم ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ، واتجهت هذه الأمطار لمحافظة الدقهلية.

متوقع وصول الأمطار للقاهرة الكبرى الليلة

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار حتى الآن من متوسطة لغزيرة وفقا للنشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومتوقع أن تصل هذه الأمطار للقاهرة الكبرى الليلة، وتكون خفيفة على بعض الأماكن بالقاهرة، ومن خفيفة لمتوسطة على الأماكن المختلفة، وتستمر هذه الحالة مع نهايات يوم الثلاثاء وحتى بدايات يوم الأربعاء.