الأرصاد: الأمطار على الوجه البحري متوسطة وتصل القاهرة مساء اليوم

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوزيعات الضغطية على خرائط الطقس، توضح وجود منخفض جوي في البحر المتوسط، ويجلب رياح شمالية غربية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة من البحر المتوسط، ويتزامن معها وجود منخفض آخر من طبقات الجو العليا، وهذان المنخفضان يتسببان في حالة عدم الاستقرار التي نمر بها هذه الأيام، وتعمل على أن تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، سواء على السواحل الشمالية والتي تسبب أمطار من متوسطة لغزيرة مثلما يحدث الآن.

فرص الأمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا غدا

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه على شاشة «dmc» أن الأمطار على الوجه البحري ستكون خفيفة لمتوسطة وتصل للقاهرة مساء اليوم، وتستمر فرص الأمطار غدا أيضا من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وتكون من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وأيضا تمتد خفيفة لمحافظات شمال الصعيد.

يجب تجنب الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس تهدأ الرياح تماما على أغلب الأنحاء وتقل تماما فرص الأمطار، وتعود الأجواء المستقرة مرة أخرى، وتعود الشبورة المائية في الصباح الباكر، سواء على الطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية، مناشدا المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية تماما لأن نشاط الرياح سيعمل على رفع الأمواج وخصوصا في البحر المتوسط إلى ثلاث أو أربعة أمتار في عمق البحر المتوسط، وستكون من مترين إلى ثلاث أمتار في عمق البحر الأحمر.

القيادة بهدوء على الطرق السريعة والمؤدية للسواحل الشمالية

ونصح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق السريعة والمؤدية لمحافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهذه الأماكن المتوقع بها سقوط الأمطار الغزيرة.