إزالة منزل يتبع جمعية بورفؤاد الزراعية بجنوب بورسعيد

أزال حى الجنوب ببورسعيد برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي منزل مخالف يتبع جمعية بورفؤاد الزراعية على مساحة 120 متر بالقرب من محور 30 يونيه جنوب بورسعيد.

وجاء ذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، وأوضح رئيس حى الجنوب أن حملات الإزالة بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالإستمرار فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومنع إقامة مخالفات المبانى على أراضى الدولة.

وصرح بأن المنزل الذى تم ازالته يتبع جمعية بورفؤاد الزراعية التابعة لهيئة المراقبة الزراعية ببورسعيد، حيث تم ملاحظة أن صاحب المنزل قام بوضع سور من القش لحجب الرؤية عن المنزل المخالف، وعلى الفور تم إزالة المنزل.

وأكد رئيس حى الجنوب أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بمنع أشكال التعدى على ممتلكات وأراضى الدولة وخاصة فى ظل الإجراءات والقوانين التى فرضتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، وأعلن أحمد زغلف إستمرار الحملات بالحى لإزالة مخالفات البناء والتعديات بصفة يومية، مؤكدًا بأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون على أملاك الدولة بالمحافظة وإزالة أى مبنى بدون تصريح.

وأكد رئيس حي الجنوب أنه تم شن حملة مكبرة اسفرت عن إزالة مخالفة بناء فى الكليوا 34 طريق المعاهدة بورسعيد اسماعيلية، حيث تم تنفيذ الإزالة علي الفور وذلك ضمن جهود أجهزة الحي لمنع مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حى الضواحى ببورسعيد قد أزال محطة تقوية لإحدى شركات المحمول فوق أحد ابراج بمنطقة بورتكس بالضواحى لإقامته بدون ترخيص وتضرر السكان منه وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس الحى أنه أصدر قرار بإازلة محطة التقوية المقامة فوق برج هلأ بتقسيم بورتكس قطعة 70 لإقامته بدون ترخيص وتضرر السكان منه.

وأوضح رئيس الحى أن الأجهزة التنفيذية بالحي قامت بفصل التيار الكهربائي عن محطه التقوية وإزالة أسلاك البرج ومصادرتها والتنبيه على حارس العقار بعدم السماح لمندوبى الشركة بالصعود إلى البرج لإستكمال العمل به وأوضح رئيس الحى أنه التقى عدد من أهالى منطقة بورتكس بمكتبه واستمع لشكواهم الخاصة بتضررهم من محطة التقوية وأكد لهم التزامه بإزالة البرج لمخالفته للقانون لإقامته بدون ترخيص داخل كتله سكنيه ولمنع الضررعنهم نتيجة الإشعاعات الضارة الصادرة عنه.