مستشفى البيطري التعليمي بجامعة أسيوط تستقبل 4145 حالة خلال عام 2020

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حصاد المستشفى البيطري التعليمي التابعة لكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط خلال العام المنقضي 2020، والتي تعد واحدة من أحدث المستشفيات الجامعية بأسيوط والتي إنضمت مؤخرًا إلى المنظومة الطبية بالجامعة، وهى أكبر المستشفيات البيطرية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية والمقامة على مساحة 9 فدان، والتي تسهم في تقديم خدمة تعليمية وبحثية متكاملة لطلاب وباحثي كلية الطب البيطري وكذلك خدمة طبية لعلاج الحالات المرضية من الماشية والدواجن وغيرها من كافة محافظات أسيوط.

لافتًا أن المستشفى استطاعت خلال عام 2020 أن تحقق أرقاماً متميزة تعد انجازًا للمستشفى والتي استقبلت 4145 حالة مرضية من حيوانات وطيور، وهو الأمر الذي تم تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية بالإضافة إلى كوكبة من كوادر الكلية من رؤساء الأقسام المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري أن المستشفى تقدم تدريباً تعليمياً مكثفاً لطلاب الكلية ليكونوا أطباء بيطريين متوافقين مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن دورها الخدمي وكذلك المجتمعي.

مضيفة أن عام 2020 يعد عامًا استثنائيًا للمستشفى على كافة الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمستشفى حيث تم تركيب جهاز أشعة إكس محوسبCR بوحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى بقيمة مليون و300 ألف جنيه، و جاري تجهيز معمل متكامل بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها ليكون معملاً حاصلاً على الجودة والاعتماد في إجراء التحاليل المعملية الخاصة بالأحياء المائية، و جاري تجهيز معمل بقسم الأمراض المعدية ليكون معملاً مرجعياً في مجال تشخيص الأمراض المعدية.

وتم تجهيز عيادة ثانية لطب الحيوانات الأليفة بقسم طب الحيوان وإنضمت للخدمة بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى تركيب سنترال الكتروني بعدد 300 خط وجاري تركيب كابلات التليفونات الأرضية، وعمل المقايسة الخاصة بنقط الانترنت بالمستشفى وجاري شراء كابل ألياف زجاجية لتوصيل الخدمة، كما تم البدء في تجهيز قاعة خاصة بالأنشطة الطلابية ومناقشة الرسائل العلمية وعقد الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات المصغرة وجاري الانتهاء من تجهيز هذه القاعة.

كما إنتهى العمل في تجهيز مباني وغرف وأرضيات وأسقف مصنع تجهيز وتعبئة اللحوم بالمستشفى، كما تم تجهيز المصنع بغرفة تجميد وأخرى للتبريد، وجاري تجهيز المصنع بالمعدات وماكينات التصنيع، هذا بالإضافة إلى بدء تجهيز مصنع الأعلاف الطافية للأسماك وجاري تجهيزه بالمعدات والماكينات،كما تم التعاقد على تركيب مصاعد لمباني أقسام المستشفى كاملة وبدء تركيب المصاعد في نهاية 2020 وجاري الآن الانتهاء من تركيبها.

كما شاركت المستشفى بكوادرها ومعداتها الطبية فى القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة فى ختام عام 2020 بالتعاون مع جامعة المنصورة بعدد من مراكز محافظة أسيوط والتي قدمت خدماتها لما يقرب من 4145 خدمة بيطرية متكاملة، كما شهد عام 2020 قيام المستشفى البيطري بعملية صيد 300كجم من السمك البلطي فى أول إنتاج للمزارع السمكية بالمستشفى.

وعلى صعيد الحالات التي تم استقبالها وعلاجها بمختلف الأقسام فقد أوضح الدكتور احمد فتحي محمد مدير المستشفى ، أن المستشفى استقبلت 1374حالة من الأبقار و 817 من الجاموس و168 من الخيل و49 من الحمير و380 من الأغنام و72 من الماعز و518 من الكلاب الأليفة و 642 من القطط الأليفة و2 من الإبل و125 طائر ، و تم إجراء 1060 عملية جراحية و 888 حالة تشخيص حمل وولادة متعسرة وقيصرية وتم علاج 2073 حيوان مريض بعيادات قسم طب الحيوان.

أما على الصعيد البحثي فقد تم انجاز عدد كبير من البحوث العلمية بأقسام المستشفى المختلفة وتم نشر عدد كبير منها في الدوريات العلمية الدولية ذات معامل التأثير المرتفع، كما تم شراء عدد 35 حيوان من أبقار وجاموس وخيل وأغنام وماعز لتدريب الطلاب وإجراء البحوث العلمية، وتم الانتهاء من دورتين إنتاجيتين من أسماك البلطي النيلي في وحدة إنتاج الأسماك التابعة لقسم طب الأحياء المائية ورعايتها وتم بيع الإنتاج لمنسوبي الجامعة.

هذا بالإضافة إلى عقد دورتان تدريبيتين بمركز تدريب جودة اللحوم ومنتجاتها بالمستشفى لتدريب الأطباء البيطريين.