«صيادلة الإسكندرية» تطالب بمبالغ ضريبية ثابتة لعدم إجهاد الأطباء

طالب الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر فيما يخص ضريبة الدخل على الأطباء، وتحديد مبالغ ثابتة للضريبة العامة تتراوح بين 1000 و 5000 جنيه، بحسب رقم الأعمال بدون مستندات أو محاسبين ومأموري ضرائب.

واكد «الشافعي»، في بيان له، اليوم، متابعته إتفاق النقابة العامة للصيادلة مع مصلحة الضرائب بشأن تقديم إقرارات المرتبات، متابعا: «نطالب بخصم ضريبة المييعات أو القيمة المضافة من المنبع، وهو أيضا موضوع الاجتماعات الجارية في النقابة العامة للصيادلة مع مصلحة الضرائب، إلى جانب إقرار المرتبات التي لا تتعد قيمتها حد الإعفاء مع أولوية ضمان عمل الاقرار كإجراءات حتمية بدون التعرض لغرامات».

وأوضح أن نقابة صيادلة الإسكندرية تدعم الصيادلة، حيث بدأت النقابة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية للمصلحة وتقديم إقرار المرتبات اللازم لكافة الأنشطة بداية من أمس الأول، بمقر سموحة و فرع العجمي خلال ساعات العمل الرسمية في حضور المستشار الضريبي يوم الخميس و الإثنين من كل أسبوع من الساعة 4 إلي الساعة 8 مساءاً.

وأشار إلى أنه من خلال مقر سموحة يمكن للصيدلي التسجيل الإلكتروني ودفع رسومه وملء الإقرار إلكترونيا و يتم إرساله للصيدلي علي تطبيق «الواتس اب» فور إنهائه، وفيما يخص فرع العجمي يتم التسجيل إلكترونيا ومن ثم التوجه إلى الفرع لمساعدة الصيدلي في كتابة الإقرار، على أن تكون قيمة تلك الخدمة 100 جنيه، مطالبين بتقديم إقرار المرتبات قبل نهاية الشهر الجاري.