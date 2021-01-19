لميس الحديدي: أتوقع استمرار مدبولي.. ومن الممكن تغيير بعض الوزراء

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مثول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، قائلةً: «البرلمان يحاول أن يقول إنه مجلس جديد ويمثل هذا الشعب سنحاول التعبير عن رؤى ومطالب المصريين والقيام بدورنا التشريعي والرقابي».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»: «البرلمان لم يستخدم أدوات رقابية، لكن كان هناك نقاش وأسئلة وصلت إلى حد الانتقاد والانتقاد الحاد أحيانا ولا أريد تسميته هجومًا على بعض الوزراء، وهذا يعني اننا رأينا بداية مبشرة للبرلمان وفصل للسلطات وبرلمان يعبر عن مشكلات الناس ويحاسب الحكومة ويرصد أوجه التقصير».

وتابع: «بيان رئيس مجلس الوزراء وحصوله على استحسان النواب ربما يكون مؤشرًا على أن حكومته ستبقى في مكانها، ولكن التغيير حق أصيل لرئيس الجمهورية، وتوقعاتي الشخصية أن الدكتور مدبولي سيبقى وإن حدثت تعديلات فقد تشمل بعض الوزراء، وعمومًا فإن الرئيس يستطيع تغيير الحكومة كلها او التعديل في عدد من الوزراء، وقراءتي للمشهد لا تقوم على معلومات».

وواصلت: «بدأنا نرى حكومة جيدة بين الحكومة والبرلمان لم نكن نراها من قبل، ومن المهم أن تكون جلسات البرلمان العامة مذاعة لكي نستطيع تقييم أدائه والاطلاع على المناقشات بين الوزراء والنواب، وبخاصة أن هناك قائمة من الوزراء سيحضرون جلسات مجلس النواب، وبدأت اليوم بوزير التنمية المحلية ووزير التموين، ولم تكن المناقشات هادئة وكانت جلسات ساخنة ورأينا جدلًا لم نكن نره منذ فترة ونتمنى استمرار هذا الأداء باستخدام أدوات رقابية، وأن تنفذ الحكومة توصيات البرلمان لأنه مجلس منتخب».