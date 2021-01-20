فيديو.. ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض إلى فلوريدا

يغادرالرئيس الأمريكى المنتهية دونالد ترامب، بعد قليل، البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويجرى حاليا تجهيز الطائرة الرئاسية التي سيغادر فيها ترامب من واشنطن، وهبطت المروحية التي ستقل ترامب من البيت الأبيض في الحديقة الجنوبية.

تجهيز الطائرة الرئاسية التي سيغادر فيها ترمب من واشنطن#العربية pic.twitter.com/BFNNACzLTJ — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021

ومن المقرر أن تنقل الطائرة الرئاسية ترامب من واشنطن إلى فلوريدا.