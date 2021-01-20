رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض إلى فلوريدا

كتب:

سحر المكاوى
03:22 م | الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب

ترامب

يغادرالرئيس الأمريكى المنتهية  دونالد ترامب، بعد قليل، البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويجرى حاليا تجهيز الطائرة الرئاسية التي سيغادر فيها ترامب من واشنطن، وهبطت المروحية التي ستقل ترامب من البيت الأبيض في الحديقة الجنوبية.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة الرئاسية ترامب من واشنطن إلى فلوريدا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «البنتاجون» ترفض طلب ترامب بتنظيم عرض عسكري لوداعه

«وول ستريت جورنال»: ترامب يعتزم تأسيس حزب جديد تحت اسم «الوطني»

قرارات ترامب قبل ساعات من الرحيل: رفع السرية عن وثائق روسيا

فاينانشال تايمز: ترامب يخرج صامتا وحيدا من البيت الأبيض