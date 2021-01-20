مواصفات وأسعار «تويوتا كورولا» 2021: أرخصها بـ295 ألف جنيه

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، ومن جميع أنحاء العالم سواء السيارات الأوروبية أو الأمريكية، أو الروسية أو أو اليابانية والصينية.

لكن السيارات اليابانية لها مكانة قوية لدى السوق المصري والمستهلكين، بفضل أسعارها التي تناسب المستهلك، خاصة في قطع الغيار والصيانة، إضافة إلى أنَّها تتمتع بجانب اعتمادية في الاستخدام ولذلك يتوجه إليها كثير من الراغبين في سيارات في الفئة المتوسطة والفارهة.

ومن ضمن تلك الشركات والتي تلقى إعجاب كبير هي شركة «تويوتا» اليابانية، والتي تطلق العديد من الطرازات المختلفة في السوق منها «تويوتا السيدان، والأس يو في، والهاتش باك».

ويأتي أبرزها سيارة «كورولا» والتي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا في العالم، خاصة في المسوق المصري، والتي تنتمي إلي فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

- تضم السيارة «كورولا» محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 120، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.5 لترات من الوقود.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ470 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

- معدل حرقها للوقود 6.8 لتر فقط لقطع مسافة تصل إلى 100كم/ساعة.

- معدل تسارع السيارة من حالة الثبات وحتى 100كم/ساعة يصل إلى 12 ثانية.

- السرعة القصوى في العداد 200كم/ساعة.

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة، فتأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء مانيوال ومرايات جانبية كهربائية

ويتمّ تصنيع السيارة في اليابان وتجميعها في تركيا، وتأتي بتسع فئات مختلفة التجهيزات.

أسعار «تويوتا كورولا» 2021

- الأولى بسعر 295 ألف جنيه.

- الثانية بسعر 320 ألف جنيه.

- الثالثة بسعر 323 ألف جنيه

- الرابعة بسعر 355 ألف جنيه.

- الخامسة بسعر 358 ألف جنيه.

- السادسة بسعر 385 الف جنيه.

- السابعة بسعر 405 ألف جنبه.

- الثامنة بسعر 455 ألف جنيه.

- التاسعة بسعر 460 ألف جنيه.