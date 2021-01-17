بـ445 ألف جنيه.. طرح الموديل الجديد «فيست ليفت» من تويوتا

شهد عالم السيارات طرح الموديل الجديد «فيست ليفت» من طراز «تويوتا C-HR» العام الجاري 2021، مساء اليوم الأحد، خلال «بث مباشر» عبر الإنترنت، نظرًا لظروف الأزمة الجاري بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية المتبعة.

المواصفات والإمكانيات الخاصة بالموديل الجديد

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أبرز المواصفات والإمكانيات الخاصة بالموديل الجديد «فيست ليفت» من طراز «تويوتا C-HR»، والتي تأتي بفئة واحدة داخل السوق المحلي المصري بسعر يصل إلى 445 ألف جنيه.

تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 113 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 185 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بنظام CVT، بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لترا.

تأتي السيارة بعدة أنظمة للأمان والتجهيزات من بينها «نظام التعليق الأمامي والخلفي، نظام منع انغلاق المكابح، تظام توزيع الفرامل الإلكترونية، نظام مساعدة الفرامل، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام تثبيت الفرامل، وسائد هوائية للراكب الأمي بالإضافة إلى ستارة جانبية، نظام حماية ضد السرقة، مصابيح أمامية وخلفية LED ، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، جنوط سبورت».

تتميز السيارة بأبعاد «4390 ملم للطول، و2640 ملم للعرض، و1555 ملم للارتفاع، وطول قاعة العجلات 1795 ملم».

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق بنهاية العام المنصرم، تم الإعلان عن فئة جديدة من طراز «تويوتا كورولا GR»، والذي ينتمي لسيارات الصالون «السيدان»، حيث يأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 154 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ويتسارع موديل «تويوتا كورولا GR» من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 10.8 ثانية، ويتوسط استهلاكه من الوقود حوالي 6.8 لتر لقطع مسافة 100كم.