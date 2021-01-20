ضبط 5 آلاف قرص مخدر محظور بيعها في مخزن صيدلية بـ بنها

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالاشتراك مع إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط 5 آلاف و73 قرص مخدر ومحظور بيعه، و570 عبوة مطهر مجهولة المصدر، داخل مخزن صيدلية الدكتور«ا. س» الجديدة بكفر الجزار التابعة لمركز بنها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بلاغا بمخالفة دكتور صيدلي للقانون 127 لسنة 1955، بوجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومخالفة للقانون رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالأدوية مجهولة المصدر، وكذلك القرار رقم 475 لسنة 2019 الخاص بأدوية الجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182/196، والقانون رقم 359 لسنة 1956 الخاص بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وكلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بتشكيل فريق بحث قادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث تموين القليوبية بالاشتراك مع مفتشي هيئة الدواء المصرية ومفتشي مديرية الشئون الصحية.

وتمكنت اللجنة من ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة 3593 قرص، وأدوية جدول غير مصرح بتداولها في الصيدليات جدول 3 مخدرات - 560 قرص ادوية جدول مختلفة الأنواع، وأدوية مسجلة بوزارة الصحة منتهية الصلاحية 46 علبة بإجمالي 920 قرص، ومطهرات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر182 عبوة كحول ايثيلي سعة العبوة 200 مل - 168 عبوة كحول ايثيلي سعة العبوة 70 مل، وأدوية مسجلة بوزارة الصحة بمخزن غير مرخص - 20 كرتونة حقن شرجية بكل كرتونة 4 علبة بإجمالي 80 علبة، و7 كرتونة محلول ملح بكل كرتونة 20 عبوة بإجمالي 140 عبوة محلول ملح مدون عليها شركة فيبكو.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة المسطحات المائية والبيئة من ضبط 3 مصانع لتصنيع الكمامات والمنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بنطاق بمنطقة القناطر الخيرية وضبط بداخلها على 2 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الكمامات و250 ألف كمامة بدون بيانات ومعدة للتداول و 36٫5 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوات منزلية وبلاستيكية و21 ماكينة تستخدم فى تصنيع الكمامات والبلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات ومعدة للتداول.