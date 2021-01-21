طرق تواجه بها منظمة التعاون الاقتصادي كورونا بعد مطالبة السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بدورها في وضع السياسات الشفافة المواكبة للعصر والاقتصاد العالمي، والتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وذلك في الاحتفالية الـ60 لتأسيسها، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تعزز من دور المنظمة، نظرًا لخبرتها الطويلة.

الإدريسي: المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي تهدف إلى انعاش التبادلات التجارية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي تهدف إلى انعاش التبادلات التجارية، ومنح الفرصة لتمكين الحكومات من مقارنة التجارب السياسية معًا، والبحث عن إجابات للمشكلات المشتركة، فضلا عن تحديد الممارسات الجيدة، وتنسيق السياسات الدولية والمحلية، وبالتالي هى تشكل ضغطا وحافزا قويا لتحسين السياسات، وسن القوانين.

اقتصادي: 36 دولة في المنظمة تحت سياسة مبادئ الديمقراطية التمثيلية

وأضاف «الإدريسي» لـ«الوطن»، أنها تتكون من 36 دولة، تحت سياسة مبادئ الديمقراطية التمثيلية، واقتصاد السوق الحر، وجمع البيانات وبحوث التغييرات الاجتماعية في التجارة والزراعة والبيئة والتكنولوجيا وغيرها، ورصد الاتجاهات والتنبؤات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تدعيمها للأزمات هو أحد أدوارها المهمة في وضع خطط لمواجهة التداعيات الحالية، حيث إن ثقلها على الشأن الاقتصادي لا يقل عن صندوق النقد والبنك الدولي.

اقتصادي: خطاب السيسي للمنظمة في محله.. ودورها تجاه أزمة كورونا لم يكن قويا

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنها تعمل على تقديم حزم تمويلية ميسرة لمواجهة التداعيات، وتدخلها في حل الأزمات أمر مهم، لافتًا إلى أنها خلال الفترة الماضية لم يكن لها دور كبير في التصدي لجائحة كورونا تجاه الدول الأعضاء، لذلك فإن خطاب الرئيس السيسي في محله.

وذكر، أنه قد لا ينبغي أن تكون مساعداتها مالية فقط، بينما يمكن أن تكون مساعدات فنية، من خلال عمل استثمارات مشتركة بين الدول الأعضاء، وترويج فرص الاستثمار الجيد، ووضع برامج مرتبطة بالاصلاحات، ورؤية للإشادة أو التصحيح في بعض النقاط الاقتصادية المهمة، لافتًا إلى أن دورها خلال العقد الماضي شمل مفاوضات في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وهو ما مهد الطريق إلى المعاهدات الضريبية الثنائية في العالم.