شائعة مغرضة.. حميات بنها تكشف حقيقة نقص أدوية كورونا

نفت إدارة مستشفى الحميات في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، ما تردد عن نقص أدوية العلاج من فيروس كورونا، وقيام المواطنين بشراء الأدوية من خارج المستشفى، ووصفت الأنباء التي رددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شائعة مغرضة، ولا أساس لها من الصحة، وشددت على أن جميع الأدوية متوافرة في صيدلية المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفي حميات بنها، أن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام، ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى، ويكون داخل كيس مغلف خاص، مشيراً إلى أن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا يتم فتحها إلا لحظة تناولها من المريض.

وأضاف أنه فور خروج المريض من المستشفى، يتم عزله منزلياً، ويتم إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المريض، لمتابعة حالته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي، ويتم توفير العلاج اللازم له وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة على مدار 14 يوماً، ويتسلم المريض العلاج أيضاً داخل أكياس مغلقة.

كما شدد مدير مستشفى حميات بنها، في تصريحات له اليوم الأربعاء، على أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام شفائهم، مشيراً إلى أن المستشفى يأتي ضمن المستشفيات التي أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تخصيصها لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا.

من جانب آخر، أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في القليوبية لـ«الوطن»، أن مستشفىات شبين القناطر المركزي، وقليوب، والقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها التعليمي، وبنها للتأمين الصحي، وناصر العام، وأبو المنجا المركزي، والخانكة، سجلت «صفر وفيات» بين مصابي كورونا، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الرسمية لمديرية الصحة تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الثلاثاء.

وسجل حي شرق شبرا الخيمة أعلى معدل إصابات بواقع 10 حالات، تلاه مركز بنها مسجلاً 7 حالات، فيما سجل حي غرب شبرا الخيمة «صفر إصابة»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى أمس، عند 12 ألف و127 حالة.