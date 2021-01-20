العناني يختتم زيارته لإسبانيا بزيارة المتحف القومي بمدريد

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على زيارة متحف الآثار القومي بمدريد، للتعرف على أسلوب العرض المحتفى به، وتعزيز أوجه التعاون مع المتاحف المصرية، وذلك قبيل مغادرته العاصمة الأسبانية مدريد، عقب مشاركته في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التي عُقدت خلال يومي 18 و19 يناير الجاري.

وخلال الزيارة، تجول الوزير داخل الأقسام المختلفة بالمتحف، رافقه خلالها السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا، حيث استمعا لشرح مفصل عن المتحف من المسؤلين به، وحرص الوزير على زيارة أقسام الحضارات القديمة.

كما تحدث الدكتور خالد العناني مع رئيس البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بمنطقة آثار أهناسيا بمحافظة بني سويف، عن أعمال البعثة، وسبل تطوير العمل الآثري بها، حيث أن هذه المنطقة من أهم المناطق الآثرية بالمحافظة، وتعمل بها البعثة الإسبانية منذ عشرات السنين.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التي انعقدت على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري، كما شارك في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية، الذي انعقد على هامش فعاليات الدورة، بالإضافة الي مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة، كما عقد عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان؛ حيث تحدث مع رئيس وزراء أسبانيا، والتقي بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، وعقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشئون السياحة الإسباني.