العناني وشعراوي يفتتحان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بالغربية

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، أولى نقاط المسار في المحافظات الثمانية، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بتكلفة مقدارها 7.5 مليون جنيه. كما زاروا كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، والتي تعتبر أحد المواقع الواقعة علي مسار العائلة المقدسة والتي تم افتتاحها عام 2016، بعد الانتهاء من مشروع ترميم شامل ومتكامل لها.

وبدأت الزيارة بتفقد أعمال تطوير مشروع نقطة المسار بسمنود والاستماع إلى شرح تفصيلي حول الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية والانتهاء الكامل من تطوير المنطقة المحيطة بالأثر.

وحرص الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي على توجيه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلي الكنيسة القبطية العريقة وكافة قيادات كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والانتهاء من تطوير نقطة المسار في مدينة سمنود.

وشملت أعمال التطوير تنظيف ميكانيكي لواجهة الكنيسة ومداخلها، بإلاضافة إلى القباب وبرجي الأجراس لإزالة آثار الأتربة والأمطار وذلك تحت إشراف إدارة ترميم الغربية ومنطقة آثار الغربية.

كما تم إزالة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول أمام الكنيسة وتبليط الأرضيات باستخدام الإنترلوك ودهان جميع واجهات المحلات الواقعة على جانبي الشارع بلون موحد وعمل لافتات بأسماء هذه المحلات بتصميم ولون موحد يتناسب مع الطراز المعماري للكنيسة، كما تم عمل نافورة جديدة بميدان البدراوي وتوسعة الميدان، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات في نهاية الميدان وعمل لوحات إرشادية على جانبي الشارع للتعرف بآثار مدينة سمنود.

وقال الدكتور خالد العناني إن الوزارة خصصت 41 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنميةً المحلية لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.