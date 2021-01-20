شبانة: وضعنا سقالات أمام مبنى النقابة خوفا على الزملاء من سقوط الواجهة

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتجديد واجهة مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت في وسط القاهرة وعمل واجهة جديدة، وأنه تم تجميع مقايسات الواجهات الأربعة، لافتا إلى أن النقابة استعانت بممثلين من كلية الهندسة في هذا المشروع، كما تم تفويض ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخصوص المقايسات على أن يتم بدء العمل فور انتهائها بحسب تعبيره.

مشروع تجديد الواجهة الأمامية

وأوضح شبانة في تصريحات له للصحفيين المختصين بتغطية نشاط نقابة الصحفيين اليوم، أنه كان من المقرر أن البدء في تنفيذ مشروع تجديد واجهة المبنى مارس الماضي، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك، بحسب تعبيره، مؤكدا أن سبب وجود السقالات على سلالم نقابة الصحفيين، جاء حماية للصحفيين والمارة من سقوطها، لافتا إلى أن بعض أجزاء الواجهة آيلة للسقوط.

السقالات أمام مبنى النقابة

ويأتي رد شبانة على موضوع وجود السقالات أمام المبنى والذي اشتكى منه الكثير من الصحفيين حيث مثلت عائقا أمامهم لدخول مبنى نقابتهم بيسر، موضحا أن النقابة تعاقدت مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لصيانة وتأمين مبنى النقابة خلال الدورة السابقة، لكن الشركة أرسلت تقريرا في نوفمبر 2019 أفاد بتساقط أجزاء من المبنى مما قد يعرض المارة للخطر: «وأكدت الشركة إخلاء مسئوليتها جنائيا عن تسبب الرخام والجرانيت المستخدم في سقوط ضحايا وقامت بإقامة السقالات، وأبدت استعدادها للترميم » بحسب وصفه.

وبخصوص تكلفة تجديد واجهة النقابة الأمامية أوضح أنها تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، وأشار إلى أن النقابة كانت تسعى لرصد 5 ملايين جنيه لتجديد واجهات النقابة الأربعة لكن كورونا كانت السبب بحسب زعمه، مشددا على أنه سيتم إعادة الترميم في أقرب وقت وبعد الانتهاء من الترميم سيتم رفع السقالات.