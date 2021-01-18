«الصحفيين» تبدأ تلقي أوراق قيد «المشتغلين».. و«تحت التمرين» 31 يناير

بدأت نقابة الصحفيين تلقى أوراق القيد للنقل إلى جدول المشتغلين، وذلك بخصوص الزملاء المستحقين قانونا بانتهاء فترة تحت التمرين الخاصة بهم، حيث أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين وذلك خلال الفترة من أمس الأحد 17 يناير إلى 23 يناير الجاري.

الأوراق المطلوبة

ويشمل ملف التقديم عددا من المستندات وهي «خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين»، وأعلنت اللجنة الأسبوع الماضي نتيجة قيد 145 متقدما للقيد بجدول تحت التمرين من المؤجلين، وقبلها عقدت اللجنة جلسة لها في سبتمبر الماضي للنظر في طلبات 365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

31 يناير التقدم للجنة تحت التمرين

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير الجاري إلى 15 فبراير المقبل، وشدد بيان اللجنة على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

وقال خالد ميري، رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه سيتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا، وأوضح أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

ويتطلب للتقديم للقيد بجدول تحت التمرين والحصول على عضوية النقابة 10 مستندات وأوراق رسمية وهي:

1ـ شهادة المؤهل الدراسي " بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما".

2- شهادة الميلاد.

3- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- عقد عمل من المؤسسة التي تم العمل بها.

5ـ خطاب ترشيح من المؤسسة لعضوية النقابة.

6ـ استمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي يعمل بها.

7ـ صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

8 _ عدد 6 صور شخصية وحديثة.

9ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ــ نماذج من الأعمال الصحفية المنشورة.