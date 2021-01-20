مدرسة مصغرة.. ضبط أكبر مركز للدروس الخصوصية غرب الإسكندرية (صور)

بينما أغلقت المدارس حرصاً على سلامة التلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كان لبعض المعلمين المتربحين من العملية التعليمية رأي آخر، حيث حول مجموعة من معلمي إدارة العجمي التعليمية، مبنى مكوناً من 4 طوابقـ إلى أشبه بمدرسة مصغرة، لإعطاء الدروس الخصوصية، في خطوة تشكل كارثة كبرى، نظراً لتجمع ما يقرب من 500 تلميذ وتلميذة في مكان وآن واحد.

ففي حملة مكبرة شنتها إدارة العجمي التعليمية، اليوم الأربعاء، للتفتيش على مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الحي، فوجئ أفراد الحملة بأكبر تجمع طلابي في الوقت الراهن، حيث وجدوا مركزاً للدروس الخصوصية، مكوناً من 4 طوابق، ويحوي 10 فصول تعليمية، كل فصل به أكثر من 50 تلميذاً، داخل قاعات صغيرة للغاية، مما يضاعف من فرص الإصابة بالفيروس المستجد.

وعندما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف الأنشطة التعليمية في المدارس وتحويلها إلكترونيا، خلال الفترة الماضية، وحتى استئنافها مطلع الفصل الدراسي الثاني، كان الهدف هو الحد من التجمعات، حرصاً على صحة الطلاب، وليس وقف العملية التعليمية في حد ذاتها، إلا أن المعلمين يحاولون التحايل على ذلك باستمرار الدروس، بحثاً عن جني الأموال، وفق ما أكد مسئولون في إدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن».

وأوضحت إدارة العجمي التعليمية، في بيان لها، أن الحملة تمكنت من غلق سنتر تعليمي، نقل أعماله في إحدى الحضانات، بالإضافة إلى إعادة غلق مركزين للدروس الخصوصية في نطاق الحي، بعدما تم غلقهما في حملات سابقة، وحاول أصحابها فتحها مجدداً بعد فض الشمع عليها، بالتحايل على القانون، والاستمرار في تقديم الدروس الخصوصية، بما يتنافى مع قرارات وزير التربية والتعليم بمنع تلك الدروس، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بالحد من التجمعات، لعدم تفشي فيروس كورونا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناءً على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً، ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، تمكنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، من غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية، منذ بدء الدراسة، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال العدوى بالفيروس المستجد.

وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته، تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق، والتأكد من عدم الفتح مجدداً، عقب انتهاء الحملة، وذلك لوقف أي تجاوزات من مسؤولي تلك المراكز.