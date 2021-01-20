طلب إحاطة لحل أزمة 36 ألف معلم أنهت الحكومة تعاقدهم

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة.

تساؤل حول آلية تعين المؤقتين

وقال «محسب»، في نص طلب الإحاطة، أنه ورد إلينا العديد من شكاوى من المعلمين الذين تعاقدوا مع وزارة التربية والتعليم لعدة أشهر ثم أنهت الوزارة هذا التعاقد، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا هاما حول آلية التعاقد وإعداد المعلمين كأحد الركائز الأساسية داخل العملية التعليمية في مصر، فضلاً عن أهمية التجديد لهؤلاء المعلمين لحل مشكلة العجز الموجودة في شتى مدارس الجمهورية، وكذلك حل أزمة شريحة كبيرة من المؤهلين لهذا الدور والذين يمثلون إضافة للمنظومة التعليمية، فضلا عن أن المنظومة التعليمية الجديدة ترتكز على عدة عوامل حتى تحقق الأهداف المرجوة، من أبرزها القضاء على أزمة التكدس في الفصول وسد عجز المعلمين، ما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود، ووضع خطة عاجلة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كل متعاقد تكلف 3000 جنيه

وأكد «محسب»، أن الشروط التي وضعتها الوزارة كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدون، والتي لا تقل عن 3 آلاف جنيه لكل متقدم من أجل العودة إلى عملهم، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر قبل الماضي على فترات كما جرى الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، ويعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين، بمخالفة صريحة لنص المادة (125) من القانون المدني.