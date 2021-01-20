«صميدة والضوي».. حزب المؤتمر يختار رئيسى هيئتيه بغرفتي البرلمان

شهد المقر الرئيسي لحزب المؤتمر، أمس، اجتماعات تحديد رؤساء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، ومثيلتها لـ«الشيوخ»، ونتج عن ذلك اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية، ممثلا لها أمام مجلس الشيوخ.

واختير النائب رفعت درويش الضوي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا لها أما مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي لغرفتي البرلمان؛ إذ ضم اجتماع الهيئتان البرلمانيتان للحزب، نوابه ونائباته في المجلسين.

الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أمس، بحضور أعضاء الهيئة من النواب وهم: اللواء طارق رسلان، والنائبة ايريني ثابت، والنائب «إبراهيم شحاته، وهاني عبدالشهيد» بالمقر الرئيسي للحزب؛ لتحديد رئيس الهيئة البرلمانية.

وقررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ المعين بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعى الحالي.

اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

وبعد اجتماع الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، لاختيار رئيس الهيئة، التي تضم في عضويتها كل من النائب «أحمد مقلد، ومحمد طلبة»، والدكتورة هبة الله جورج، والنائبة «عايدة السواركة، ودعاء عريبي» والدكتورة «سمر سالم، وحنان عبدالمنعم».

ووقع الاختيار على النائب رفعت درويش الضوي ليكون رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وممثلا لها أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي.

يذكرأن الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب، شهد ترتيب أولويات المرحلة الحالية، كما اتفق على القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ كلف الحزب نوابه بمتابعتها، في وقت يعكف فيه الحزب على تقييم أداء الحكومة، بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.