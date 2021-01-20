«صميدة والضوي».. حزب المؤتمر يختار رئيسى هيئتيه بغرفتي البرلمان
كتب:
ماريان سعيد
06:11 م | الأربعاء 20 يناير 2021
الربان عمر صميدة
شهد المقر الرئيسي لحزب المؤتمر، أمس، اجتماعات تحديد رؤساء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، ومثيلتها لـ«الشيوخ»، ونتج عن ذلك اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية، ممثلا لها أمام مجلس الشيوخ.
واختير النائب رفعت درويش الضوي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا لها أما مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي لغرفتي البرلمان؛ إذ ضم اجتماع الهيئتان البرلمانيتان للحزب، نوابه ونائباته في المجلسين.
الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أمس، بحضور أعضاء الهيئة من النواب وهم: اللواء طارق رسلان، والنائبة ايريني ثابت، والنائب «إبراهيم شحاته، وهاني عبدالشهيد» بالمقر الرئيسي للحزب؛ لتحديد رئيس الهيئة البرلمانية.
وقررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ المعين بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعى الحالي.
اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
وبعد اجتماع الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، لاختيار رئيس الهيئة، التي تضم في عضويتها كل من النائب «أحمد مقلد، ومحمد طلبة»، والدكتورة هبة الله جورج، والنائبة «عايدة السواركة، ودعاء عريبي» والدكتورة «سمر سالم، وحنان عبدالمنعم».
ووقع الاختيار على النائب رفعت درويش الضوي ليكون رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وممثلا لها أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي.
يذكرأن الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب، شهد ترتيب أولويات المرحلة الحالية، كما اتفق على القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ كلف الحزب نوابه بمتابعتها، في وقت يعكف فيه الحزب على تقييم أداء الحكومة، بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.