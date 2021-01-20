بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الفيوم لتدريب الأئمة والواعظات

وقّع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وذلك في مكتب رئيس الجامعة.

وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، بحضور كل من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، والدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أنّ البروتوكول يهدف إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورات تدريبية لتنمية مهارات الإتصال والتواصل للأئمة والواعظات على أن يتم ذلك في مقر الكليات التابعة لجامعة الفيوم مع نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

ومن جانبه أشار الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أنّ هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية بهدف تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على دعم قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يُسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشكر لجامعة الفيوم وعلى رأسهم الدكتور أحمد جابر شديد، على دعمها المتواصل للارتقاء بالأئمة والدعاة والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بالأئمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.