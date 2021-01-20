أسرة وائل الإبراشي تناشد الجمهور: «بيتنفس كويس لا تلتفتوا للشائعات»

أعربت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، مُقدم برنامج «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، عن استياءها الشديد، من تداول معلومة مغلوطة من آنٍ لآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكد أحد أفراد عائلة وائل الإبراشي، لـ«الوطن»، أن الأخير بدأ يسترد عافيته خلال اليومين الماضيين، ويتنفس بشكلٍ طبيعي، ولا صحة إطلاقًا لما يتداول بشأن تدهور حالته الصحية، قائلًا: «يُقيم في غرفة عادية ومش بيحتاج لأنانبيب أكسجين إطلاقًا».

موعد المسحة

وأشار إلى أنّ الفريق الطبي المُعالج لـ وائل الإبراشي، لم يُحدد موعد المسحة الجديدة بعد، إذ أنّ موعد خروجه من المستشفى لم يُحدد بعد.

شائعات

وفي سياق آخر، ناشدت أسرة وائل الإبراشي، الجمهور، بعدم الالتفات للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة مشاعر الأسرة، فضلًا عن تصديق أي معلومات سوى الصادرة من أسسرته.

رسالة

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد بعث رسالة إلى جمهوره، عن طريق الإعلامي عمرو أديب، مُقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، قبل أيام، كشف فيها عن تطورات حالته الصحية.

وجاء نص الرسالة التي قرأها الإعلامي عمرو أديب، على الهواء مباشرة، كالتالي: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة، حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».

بيان

وناشدت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، مرارًا، لعدم تداول أي شائعات مُتعلقة بالحالة الصحية لمُذيع برنامج «التاسعة» لما لها من آثار سلبية في نفوس عائلته.

وأصدرت أسرة وائل الإبراشي، بيانٍ صحفي، قبل أيام، قالت فيه: «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، التي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضاف البيان، «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».