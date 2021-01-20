تحسن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. ويغادر المستشفى الأسبوع المقبل

كشفت مصادر طبية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، لـ«الوطن»، عن تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، لافتة إلى أن الأخير لم يجر مسحات أخرى ومن المقرر أن يخرج من المستشفى الأسبوع المقبل.

وانتشرت منذ قليل شائعة عن تدهور صحة الإعلامي وائل الابراشي إثر إصابته بفيروس كورونا، ولكن مستشفى الشيخ زايد أكدت أن الإعلامي يتمتع بحالة صحية جيدة وخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في مواصلة رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الخاصة بها، لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس ومتابعة الحالة الصحية لمصابي الفيروس داخل مستشفيات العزل.

ودشنت الوزارة عددا من المنصات الإليكترونية لاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس، وتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بهم والإجابة عليها، فضلا عن إطلاق موقع «صحة مصر» الذي يقدم كافة التفاصيل الخاصة بالفيروس.