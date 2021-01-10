مصدر: وائل الإبراشي في انتظار نتيجة المسحة الثانية لكورونا اليوم

أكد مصدر في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن الإعلامي وائل الإبراشي في انتظار نتيجة العينة الثانية من مسحة كورونا، والتي ستظهر مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الإبراشي خرج من العناية المركزة وانتقل إلى غرفة عادية لاستكمال فترة علاجه، وقام بعمل أشعة مقطعية علي الصدر أمس أظهرت تحسن حالته.

وأضاف أن النتيجة الأولي لمسحة كورونا أثبتت إيجابية الفيروس بداخله وأن حالته العامة في تحسن.

حجز الإبراشي في العناية المركزة

وكان «الإبراشي» قد تم احتجازه الأسبوع الماضي بالعناية المركزة، ما دفع البعض إلى تداول شائعات حول وفاته، الأمر الذي نفاه المصدر المقرب من داخل أسرة الإعلامي مناشدًا الجميع، بتوخي الحذر وعدم تداول أي معلومات خاطئة دون التأكد من حقيقتها.

نقل الإبراشي إلى المستشفى بعد سوء حالته يذكر أنه في الـ30 من ديسمبر الماضي، قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.

الابراشي ارسل رسالة لعمرو اديب وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للمواطنين من خلال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».