إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان في حادثين بالإسماعيلية

أكدت مصادر مطلعة، إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي سير بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن سيارة تعرضت للانقلاب قرب كوبري كيلو 17، بعد اصطدام سيارة بها، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، فيما قالت مصادر إن رجال الشرطة انتقلوا إلى مكان الحادث.

وتمكن رجال الشرطة من إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، فيما قالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة صحية متوسطة عدا حالة واحدة لسيدة، جار تحضيرها لغرفة العمليات.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير يفيد انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» يستقلها 3 أشخاص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وقالت المصادر إن الحادث وقع قرب قرية أبوعاشور بدائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف نقلت كلا من محمد أشرف محمد 14 سنة مقيم أبوعاشور دائرة مركز التل الكبير، ونظيرة محمد حسانين 80 عاما مقيمة المزارعة دائرة مركز التل الكبير، ورضا رضوان عبدالرحيم 30 عاما مقيمة نفس العنوان وطفلة عامين، والطفلة أنان ياسر إبراهيم، سنتين مقيمة بنفس العنوان.

وكان قد أصيب 12 شخصا أول أمس بكسور وكدمات مختلفة جراء انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة طريق أبوسلطان فايد.

وقالت المصادر إن المصابين جميعا يعملون في المزارع علي طريق الإسماعيلية فايد، وأنه تم نقلهم إلي مستشفي فايد المركزي ومستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 10 سيارات اسعاف الي مكان الحادث نقلت 9 مصابين لمستشفي جامعة قناة السويس و3 آخرين الي مستشفي فايد المركزي.

وبحسب المصادر الطبية فإن 3 مصابين حالتهم كانت غير مستقرة بسبب إصابتهم باشتباه ما بعد الارتجاج بينما أصيب آخرون بكسور في القدم والأيدي وجروح وكدمات سطحية، فيما أشارت إلي أن 3 حالات ضمن المصابين مستقرة وتم خروجهم بعد ساعات.