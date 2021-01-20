نجاح أول تجربة زراعة للفراولة بـ«التنقيط» في دمياط

أعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمحافظة، بنظام الري بالتنقيط.

وقال عبدالسميع إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة ري بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفر البطيخ، وكانت بحالة جيدة.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، عن أن إجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي 5967 فدانا، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول إلى الري الحديث بحوالي 134 طلبا بمساحة 723 فدانا.