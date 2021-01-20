وزير الزراعة يتفقد حديقة «الزهرية» بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك والتابعة لمعهد بحوث البساتين، في إطار رؤيته لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

رافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

وخلال جولته، طالب القصير بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين مع توفير كل الخدمات بالحديقة.

ويأتي ذلك انطلاقا من الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة حاليًا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق اقصى استفادة منها.

وقال القصير، إنَّ الحديقة التي تقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة متميزة بالزمالك يجب استغلالها على الوجه الأمثل حيث تحتوى على بعض النباتات والأشجار النادرة وكذلك الصوب الزراعية الملكية.