«الزراعة»: الرئيس السيسي يحرص على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن البروتوكول الذي تم توقيعة بين الوزارة وشركة الريف المصري، لتوفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع الأفقي والتوسع الرأسي للمنطقة الزراعية، التي تلقت اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية منذ 2014 وحتى الآن.

يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، فضلًا عن كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، كونه يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ابتكار نظم زراعية حديثة قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار التنمية الزراعية، هناك محورين في غاية الأهمية، فالأول محور رأسي والأخر أفقي، لزراعة 1.5 مليون فدان للتوسع في القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية إبتكار نظم زراعية حديثة قادرة علي مواجهة التغيرات المناخية الموجودة في المناطق الجديدة لإعطاء إنتاجية أكبر وإرتفاع العائد في الإستثمار الزراعي .

الريف المصري هي الشركة القائمة على تقسيم الأراضي على المستثمرين

وأوضح القرش، أن الريف المصري هي الشركة القائمة علي تقسيم الأراضي على المستثمرين في جميع المجالات، موضحا أن وزارة الزراعة تحرص علي تقديم الدعم الفني لإكمال عملية الإستثمار الحيوي، مشيدًا بدور الباحثين والعلماء الزراعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي من تقديم العلوم والأبحاث وأخر ما توصلت إلية الأبحاث بشكل مبسط لصغار المزارعين والمستثمرين في الإستصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية لإعطاء نتائج وإستثمار أفضل.

القطاع الزراعي أثبت أنة من أهم القطاعات الإقتصادية

وأكد أن القطاع الزراعي أثبت أنة من أهم القطاعات الإقتصادية لقدرتة علي مواجهة التغيرات حول العالم، فضلًا عن أهمية القطاع الزراعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي أثرت على دول العالم، مع حفاظ الدولة المصرية علي تلبية إحتياجات المصريين ومصادرة ما يفيض علي إنتاجنا إلى الخارج.