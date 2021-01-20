الزراعة تغلق 816 منشأة بيطرية مخالفة وتحرر 72 محضرا

تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور رقابي على تداول الأدوية البيطرية، بالتعاون مع شرطة البيئية والمسطحات المائية، وذلك بشن حملات مكبرة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاق هذه المنشآت أو تقنين أوضاعها وفقاً للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن عام 2020 شهد المرور على مراكز بيع وتداول بيع الأدوية في جميع المحافظات، موضحا أن الحملات قامت بالمرور والتفتيش على 2411 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 1053 مركز مخالف.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها إصدار 220 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (816) منشأة بيطرية بمحافظات الغربية والإسكندرية والشرقية والمنوفية سوهاج والفيوم بنى سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والمنيا والدقهلية والقاهرة والبحر الأحمر وأسوان والجيزة والبحيرة والوادي الجديد وأسيوط وبورسعيد والأقصر.

وتابع أنه تم تحرير 72 محضر جنح، بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف والشرقية والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة، وعدد (64) محضرا إداريا بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبنى سويف والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة، كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (101) عيادة ومركزا بيطريا مخالفا بعدد من المحافظات.

وأكد أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020 بلغ إجمالي حوالي 1865 طنا، وتمثل الكميات المضبوطة دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.