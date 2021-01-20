هاني محروس لــ«الوطن»: خلافات بهاء سلطان انتهت ورجع بيته من جديد

قال مهندس الصوت هاني محروس، إن الصلح بين شركة «فري ميوزيك» لمالكها نصر محروس، والفنان بهاء سلطان وذلك داخل مقر الشركة، وأنه من المقرر تسجيل بهاء باقي ألبوم سيجارة الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان نصر الصلح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

وأشار «هاني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بهاء سلطان عاد مرة أخرى لبيته، لافتا إلى استكمال ألبوم سيجارة، وأنه سيكون هناك العديد من التعاون في الفترة المقبلة.

وكان نصر محروس، نشر عبر مواقع السوشيال ميديا الخاصة به، صور تجمعه ببهاء سلطان أثناء الصلح الذي تم اليوم، بجانب فيديو وهم يحتفلون بتورتة العودة مرة أخرى مع الشركة، وكتب نصر على الصور: «ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك»

ومن المقرر أن يسجل بهاء سلطان خلال الفترة المقبلة الأغاني المتبقية من ألبوم «سيجارة»، فقام بالانتهاء من تسجيل أغنية «أنا الغلطان»، ومن المقرر أن يسجل ثلاث أغنيات أخرى، وهي «رامي الحمول»، «ده حب ولا»، «ليالي طويلة».

وكان بهاء سلطان، فاز بالقضية الأخيرة التي رفعها ضد بهاء سلطان، وألزم بغناء الـ4 أغنيات من ألبوم «سيجارة»، وأن يكون حر بعدها، وانتشرت عدد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن تعاقد بهاء مع شركة روتانا، بعدما كسب القضية.

وتصدر بهاء سلطان الترند خلال الأيام الماضية.