نقيب القراء عن حفظ بهاء سلطان للقرآن: بيقرأ غلط ومحتاج شيخ يتابع معاه

تصدر الفنان بهاء سلطان محركات بحث «جوجل» بعد لقائه أمس مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي أكد خلاله أنه حفظ القرآن الكريم بالكامل خلال عام 2020، كما حرص على تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية أثناء الحلقة.

"حشاد": بهاء سلطان لا يتقن قواعد اللغة لقراءة القرآن الكريم

من جانبه، قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وشيخ عموم المقارئ المصرية، إنه سعيد لحفظ الفنان بهاء سلطان القرآن الكريم بالكامل، خاصة أنه يمتلك صوتًا مميزًا، ولكنه لديه العديد من الملاحظات على قراءته للقرآن الكريم، خاصة أنه لا يتقن القواعد اللغوية التي تؤهله لقراءة القرآن الكريم بشكل صحيح.

وأضاف «حشاد» في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا يعرف كيف حفظ الفنان بهاء سلطان القرآن الكريم خلال هذه الفترة القصيرة، مطالبًا إياه بالرجوع لشيخ مختص يعلمه القواعد الصحيحة التي يقرأ بها القرآن الكريم، لأنه استمع للعديد من المقاطع الخاصة به، التي نشرها الفنان بهاء سلطان على موقع الفيديوهات «يوتيوب» التي بها الكثير من الأخطاء في قواعد اللغة العربية.

وأوضح «حشاد» أنه لا يمانع من انضمام الفنان بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن الكريم، ولكن لابد من تركه الغناء واقتصار تقديمه على قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، موضحًا أن الفرصة متاحة للانضمام للنقابة لأي من الفنانين الذين يرغبون بذلك، ولكن لابد من توافر شروط الانضمام للنقابة ومنها حفظ القرآن الكريم وحسن السمعة والسير والسلوك.

"حشاد": النقابة تفحص فيديوهات الفنانين لقراءة القرآن

وطالب نقيب القراء الفنانين بعدم نشر مقاطع صوتية لقراءة القرآن الكريم على موقع «يوتيوب»، لأن الغناء لا يتناسب مع القرآن الكريم، كما أن العديد منهم لا يتقن قراءة القرآن بشكل صحيح.

وأكد أن النقابة تقوم بفحص ومراجعة فيديوهات الفنانين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذيرهم من الجمع بين قراءة القرآن والغناء.