تعرف على أرقام الاستغاثة ضد العنف الأسري بعد واقعة «طفلة التعري»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يجرد ابنته من ملابسها في إحدى الطرق، دون مراعاة لبرودة الطقس، مرددا عبارات تدينه بنيته في إشعال النيران بها، ما أثار غضب الكثيرين حول صعوبة الموقف.

وعلى الفور تقدم المركز القومي للطفولة ببلاغ للنائب العام بشأن الفيديو المتداول، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، اللازمة بشأن الفيديو المتداول، ومعاقبة والد الطفلة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخطوط الساخنة والأرقام الخاصة بالتقدم بشكاوى المجلس القومي للطفولة، في حال تعرض أي من الأبناء العنف الأسري، كالتالي:

أرقام الشكاوي والاستشارات القانون من مجلس القومي للطفولة

في حال مشاهدة أي من الوقائع التي تندرج تحت مسمى العنف الأسري يمكن التقدم بشكوى للمركز القومي للطفولة، من خلال التواصل مع منصات التقدم بالشكاوى، وهي:

- يمكن التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل على رقم الخط الساخن، وهو 16000.

- كما يمكن التواصل مع مركز شكاوى المركز القومي للطفولة من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

- يمكن التواصل مع المركز القومي للطفولة من خلال إرسال الرسائل الإلكترونية من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول الفيديو، حفاظا على خصوصية وحقوق الطفلة، مؤكدة استيائها من الواقعة التي تشكل تعرض الطفلة للخطر، وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها، كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات.