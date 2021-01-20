التفاصيل الكاملة لصلح بهاء سلطان ونصر محروس

عقد الفنان بهاء سلطان، جلسة عمل مع منتجه نصر محروس، فى ستوديو «ام ساوند»، بحضور عدد من الموسيقيين، على رأسهم المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، والفنان مصطفى شوقي ومحامي بهاء سلطان.

بهاء سلطان ينتهي من تسجيل أولى أغنيات ألبوم سيجارة بعد التعديل

علمت «الوطن»، أن حضور بهاء سلطان لاستوديو نصر محروس، كان من أجل وضع صوته على إحدى الأغنيات القديمة الخاصة بـ«ألبوم سيجارة»، التي كان يفترض أن يطرح في الأسواق وإثره قام نصر محروس بتأجيله لأجل غير مسمى، بسبب عدم جودة الأغنيات، وأقيمت بعدها عدد من الدعاوى القضائية، وجرى فسخ عقد العمل بين بهاء ونصر محروس، لكن طلبت المحكمة من بهاء، أن يعيد تسجيل الأغنيات مرة أخرى.

وأثناء ذهاب بهاء سلطان لنصر محروس من أجل تسجيل أولى الأغنيات الأربع المقرر إعادتها، أحضر نصر محروس قالب من الحلوى من أجل الاحتفال بعودة بهاء سلطان من جديد لبيته «فري ميوزيك»، وقررا سويا فتح صفحة جديدة، تكون بطرح ألبوم سيجارة، إذا لم يتم تغيير اسمه، وعقب ذلك يتم الاتفاق على شكل وصيغة عمل جديدة بينهما.

بهاء سلطان: لن أنسى فضل جمهوري

كان بهاء قال لـ«الوطن»، لن أنسى وقفة جمهوري معي في أزمتي الأخيرة، وأدين لهم بالفضل وسأظل أسعدهم حتى آخر يوم في عمري.

وأضاف: «أحب أشكر من خلالكم المحامي الخاص بي يوسف إبراهيم لحل أزمتي.. وأعد جمهوري بأغاني جديدة الفترة المقبلة إن شاء الله».

ونفت إدارة أعمال الفنان بهاء سلطان الأخبار التي انتشرت حول اعتزال الفنان الغناء والاقتصار على تقديم التواشيح الدينية.

من المقرر أن يستكمل بهاء خلال تلك الايام تسجيل أغاني المتبقية من البوم سيجارة وهم «انا الغلطان»، و«رامي الحمول»، «ده حب ولا»، و«ليالي طويلة».